Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

Покупкой билетов в кино на российские фильмы предложил дополнить «Пушкинскую карту» Владимир Путин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам президента, пока средств предусмотренных для этой программы больше, чем осваивается, а на следующий год сумма ещё увеличится.

«Образуется профицит, который необходимо потратить на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных отечественного производства», - заявил Путин. Кроме того он заметил, что министерство культуры и Союз кинематографистов обращаются с просьбами поддержать их материально.

Появилась карта подмосковных учреждений культуры, принимающих «Пушкинскую карту»

Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул, что это очень хорошая идея, с её помощью можно будет поддержать производство отечественных кинофильмов. Премьер-министр напомнил, что в прошлом году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей, кинотеатры получали ключевые меры поддержки.

Ранее стало известно, что действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноМузеиВладимир Путин
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