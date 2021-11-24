Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

Покупкой билетов в кино на российские фильмы предложил дополнить «Пушкинскую карту» Владимир Путин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам президента, пока средств предусмотренных для этой программы больше, чем осваивается, а на следующий год сумма ещё увеличится.

«Образуется профицит, который необходимо потратить на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных отечественного производства», - заявил Путин. Кроме того он заметил, что министерство культуры и Союз кинематографистов обращаются с просьбами поддержать их материально.