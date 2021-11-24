Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Покупкой билетов в кино на российские фильмы предложил дополнить «Пушкинскую карту» Владимир Путин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам президента, пока средств предусмотренных для этой программы больше, чем осваивается, а на следующий год сумма ещё увеличится.
«Образуется профицит, который необходимо потратить на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных отечественного производства», - заявил Путин. Кроме того он заметил, что министерство культуры и Союз кинематографистов обращаются с просьбами поддержать их материально.
Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул, что это очень хорошая идея, с её помощью можно будет поддержать производство отечественных кинофильмов. Премьер-министр напомнил, что в прошлом году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей, кинотеатры получали ключевые меры поддержки.
Ранее стало известно, что действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей.
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