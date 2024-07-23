В Госдуме предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

«Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», - уточняется в документе.

В законопроекте речь идет об устройствах, которые позволяют делиться информацией с помощью интернета.

За подобный проступок военнослужащим грозит дисциплинарный арест до 10 суток, следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по обороне.

Ранее Минобороны России предложило ввести справку об участии граждан в спецоперации, чтобы упростить процесс получения поддержки и льгот бойцами, передает RT.

