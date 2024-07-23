В Госдуме предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий

Депутаты Госдумы России предложили отнести использование смартфонов и других записывающих устройств военнослужащими в зоне спецоперации к грубым дисциплинарным проступкам, следует из опубликованного на сайте СОЗД (информационного ресурса Госдумы) законопроекта.

Вернувшиеся из зоны СВО бойцы будут проходить расширенную диспансеризацию

«Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», - уточняется в документе.

В законопроекте речь идет об устройствах, которые позволяют делиться информацией с помощью интернета.

За подобный проступок военнослужащим грозит дисциплинарный арест до 10 суток, следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по обороне.

Ранее Минобороны России предложило ввести справку об участии граждан в спецоперации, чтобы упростить процесс получения поддержки и льгот бойцами, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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