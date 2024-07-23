В Госдуме предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий
Депутаты Госдумы России предложили отнести использование смартфонов и других записывающих устройств военнослужащими в зоне спецоперации к грубым дисциплинарным проступкам, следует из опубликованного на сайте СОЗД (информационного ресурса Госдумы) законопроекта.
«Нарушение запрета… Иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют… Распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», - уточняется в документе.
В законопроекте речь идет об устройствах, которые позволяют делиться информацией с помощью интернета.
За подобный проступок военнослужащим грозит дисциплинарный арест до 10 суток, следует из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по обороне.
Ранее Минобороны России предложило ввести справку об участии граждан в спецоперации, чтобы упростить процесс получения поддержки и льгот бойцами, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru