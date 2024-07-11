Вернувшиеся из зоны СВО бойцы будут проходить расширенную диспансеризацию
Вернувшиеся из зоны специальной военной операции военнослужащие будут проходить комплексную расширенную диспансеризацию для выявления скрытых травм и заболеваний. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилева, передает РИА Новости.
Как отметила замминистра, бойцы 30-40 лет теряют здоровье на линии боевого соприкосновения и сталкиваются с заболеваниями, «на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, это потом скажется на ее качестве». Цивилева уточнила, что у военных после участия в боевых действиях появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов, нарушения сосудистого кровообращения.
«Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи», — добавила замглавы Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для военнослужащих-участников СВО, пишет RT.
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