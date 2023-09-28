В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, предлагающий бесплатно предоставлять земельные участки проживающим в браке свыше 10 лет семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Парламентарии выступили за внесение изменений в Земельный кодекс и передачу государством земельного участка гражданам, которые состоят в браке не менее 10 лет и имеют одного и более детей. При этом земля станет общей долевой собственностью семьи.
«Предлагаемая законопроектом возможность ... улучшит их [семей] благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», — считают авторы инициативы.
Как отметил Леонид Слуцкий, нововведение поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной загородной малоэтажной застройки.
В правительстве не поддержали инициативу, пишет Ura.ru. По мнению кабмина, мера избыточна, так как в законодательстве уже прописаны случаи, при которых отдельным категориям граждан бесплатно предоставляется земельный участок.
Ранее фракция ЛДПР разработала законопроект об установлении платы за соцуслуги пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% от прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта РФ, напоминает RT.
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