В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака

Парламентарии выступили за внесение изменений в Земельный кодекс и передачу государством земельного участка гражданам, которые состоят в браке не менее 10 лет и имеют одного и более детей. При этом земля станет общей долевой собственностью семьи.

«Предлагаемая законопроектом возможность ... улучшит их [семей] благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», — считают авторы инициативы.

Как отметил Леонид Слуцкий, нововведение поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной загородной малоэтажной застройки.

В правительстве не поддержали инициативу, пишет Ura.ru. По мнению кабмина, мера избыточна, так как в законодательстве уже прописаны случаи, при которых отдельным категориям граждан бесплатно предоставляется земельный участок.

Ранее фракция ЛДПР разработала законопроект об установлении платы за соцуслуги пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% от прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта РФ, напоминает RT.

