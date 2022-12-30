В Госдуме посоветовали россиянам воздержаться от поездок за границу
Россиянам лучше отказаться от зарубежных поездок и остаться в стране из-за «плохой атмосферы» за границей. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с РИА Новости.
«Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок», — отметил парламентарий.
Морозов указал, что других ограничений на поездки нет. Как отметил депутат, россиянам стоит понимать, что сейчас поездки за рубеж могут быть некомфортными и «максимально затратными с учетом все новых логистических схем».
Между тем председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений на въезд и выезд россиян из страны вводиться не будет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru