В Госдуме посоветовали россиянам воздержаться от поездок за границу

«Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок», — отметил парламентарий.

Морозов указал, что других ограничений на поездки нет. Как отметил депутат, россиянам стоит понимать, что сейчас поездки за рубеж могут быть некомфортными и «максимально затратными с учетом все новых логистических схем».

Между тем председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что никаких ограничений на въезд и выезд россиян из страны вводиться не будет, пишет RT.

