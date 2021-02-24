В Госдуме оценили конституционность идеи Михалкова о лишении гражданства
Предложенная режиссером Никитой Михалковым инициатива о лишении гражданства РФ за призывы вводить санкции против России противоречит Конституции страны, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого передает «Интерфакс».
Ранее Михалков заявил, что благодаря лишению гражданства «инакомыслящие избегут тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны». Он также напомнил о «философском пароходе», на котором из Советского Союза в 1922 году выслали «величайшие умы», чтобы «не сажать их в тюрьму и не расстреливать».
Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН назвал «довольно позорным» призыв режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что идея Михалкова «не пионерская» и уже озвучивалась ранее. По его словам, первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, только он не говорил о лишении гражданства, однако предложил приравнять подобные призывы к уголовному преступлению.
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