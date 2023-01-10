«Добегался»: ЕР лишит партбилета депутата после поездки в ОАЭ

Депутат Вологодской областной дум Денис Долженко от партии «Единая Россия» будет лишён во вторник, 10 января партийного билета после ситуации с отдыхом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил секретарь генерального совета единороссов, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак. «Добегался», - резюмировал он.

По его словам, в новогодние каникулы было несколько «резонансных ситуаций», когда партийцы «проявили себя неадекватно. Долженко в рождественский сочельник по юлианскому календарю разместил в социальной сети «ВКонтакте» пост из Дубая. Народный избранник объяснил свою поездку тем, что на лыжах катается не очень хорошо, а бегать в сильный мороз «не очень комфортно». «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», - написал депутат.

Как прокомментировал эту и похожую ситуации Турчак, можно иметь по жизни много увлечений - бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место. По словам секретаря генсовета «Единой России», участники спецоперации на Украине «приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью».