«Добегался»: ЕР лишит партбилета депутата после поездки в ОАЭ
Депутат Вологодской областной дум Денис Долженко от партии «Единая Россия» будет лишён во вторник, 10 января партийного билета после ситуации с отдыхом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил секретарь генерального совета единороссов, первый заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак. «Добегался», - резюмировал он.
По его словам, в новогодние каникулы было несколько «резонансных ситуаций», когда партийцы «проявили себя неадекватно. Долженко в рождественский сочельник по юлианскому календарю разместил в социальной сети «ВКонтакте» пост из Дубая. Народный избранник объяснил свою поездку тем, что на лыжах катается не очень хорошо, а бегать в сильный мороз «не очень комфортно». «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», - написал депутат.
Как прокомментировал эту и похожую ситуации Турчак, можно иметь по жизни много увлечений - бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место. По словам секретаря генсовета «Единой России», участники спецоперации на Украине «приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью».
Ранее он также жестко отреагировал на выложенное в соцсетях видео, на котором депутат Курской областной Думы Максим Васильев на пляже в Мексике пьет коктейль, поедает креветки и передает привет знакомым. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этого независимого депутата, шедшего в своё время на выборы от КПРФ, раскритиковал и губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам Турчака, некоторые народные избранники позволяют себе «греть булки» на заграничных курортах, когда вся страна работает на фронт, а жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам. Он также предложил Васильеву и его супруге члену «Единой России», депутату Курского городского собрания, сложить полномочия. По мнению секретаря Генсовета, такому решению могут способствовать «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или «осознание своей ничтожности».
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