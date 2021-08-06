В Госдуме оценили предложение о выплате пособий за диспансеризацию
В Государственной думе прокомментировали предложение о выплате один раз в три года в пособия в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо выработать идеологию борьбы платы
«Для разных возрастных групп предусмотрена возможность проходить диспансеризацию за счёт работодателя, и это уже определённое стимулирование людей проходить медосмотр с пониманием того, что у нас должна быть идеология борьбы не с последствиями болезни, а с предпосылками, с целью недопущения заболевания. Это касается всех возрастных групп», —цитирует Нилова RT.
Напомним, ранее возможность выплаты пособия за своевременное прохождение диспансеризации предложила рассмотреть уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Между тем, Минздрав утвердил порядок направления жителей России на углубленную диспансеризацию. Приоритет будут иметь те, кто переболел COVID-19 в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.
Программа углубленной диспансеризации для перенесших коронавирус россиян стартовала 1 июля. Процедура не является обязательной, граждане могут отказаться от ее прохождения. Планировалось, что для начала программы углубленной диспансеризации правительство выделит регионам РФ около 6 млрд рублей.
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