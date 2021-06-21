Расширенная диспансеризация стартует в России с 1 июля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что несмотря на сложности с COVID-19 в России с 1 июля начнётся расширенная диспансеризация, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ она отметила, что расширенный список услуг при оказании диспансеризации будет реализован во всех регионах страны.

Голикова добавила, что для граждан с осложнениями после коронавирусап «будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения».

Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане, переболевшие COVID-19 в тяжёлой форме, будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке, сообщает RT.

