Расширенная диспансеризация стартует в России с 1 июля
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что несмотря на сложности с COVID-19 в России с 1 июля начнётся расширенная диспансеризация, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ она отметила, что расширенный список услуг при оказании диспансеризации будет реализован во всех регионах страны.
Голикова добавила, что для граждан с осложнениями после коронавирусап «будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения».
Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане, переболевшие COVID-19 в тяжёлой форме, будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке, сообщает RT.
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