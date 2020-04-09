В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах

Ввести максимально допустимое количество покупателей в магазинах в условиях распространения коронавируса — неплохая идея, но она не решит проблему массового скопления людей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

По словам депутата, если магазин небольшой, то столпотворение будет наблюдаться у входа в магазин, что лишает предложение смысла, сообщает АГН «Москва». При этом инициатива — разумная, но её надо продумать и согласовать с экспертами Роспотребнадзора, полагает Говорин.

Ранее члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали меморандум с рекомендациями, содержащий пункт об ограничении максимального числа людей в помещении менее 350 кв. метров до 50 человек, включая сотрудников. На торговых залах площадью 350–500 кв. метров рекомендованный лимит — 60 человек.

