В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
Ввести максимально допустимое количество покупателей в магазинах в условиях распространения коронавируса — неплохая идея, но она не решит проблему массового скопления людей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
По словам депутата, если магазин небольшой, то столпотворение будет наблюдаться у входа в магазин, что лишает предложение смысла, сообщает АГН «Москва». При этом инициатива — разумная, но её надо продумать и согласовать с экспертами Роспотребнадзора, полагает Говорин.
Ранее члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали меморандум с рекомендациями, содержащий пункт об ограничении максимального числа людей в помещении менее 350 кв. метров до 50 человек, включая сотрудников. На торговых залах площадью 350–500 кв. метров рекомендованный лимит — 60 человек.
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