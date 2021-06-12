«Бессмертный полк» отменили из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 24 июня, не состоится. Организаторы акции приняли решение не подавать заявку на ее проведение из-за коронавируса. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, сообщает» Интерфакс».

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — цитирует Цунаеву Газета.ru.

Напомним, в День Победы организаторы «Бессмертного полка» принимали заявки на участие в онлайн-шествии до 12:00 9 мая. Последние из них будут показали 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:КоронавирусРоссиянеРоссияБессмертный Полк
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