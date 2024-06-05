Глава СПЧ назвал досмотры на ЕГЭ варварскими

Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что действия лиц, проверяющих выпускников перед ЕГЭ в некоторых регионах, варварскими и недопустимыми. По его словам, досмотр работает в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах, но без скандалов. При этом в школах выказывается крайняя степень недоверия к детям.

Фадеев призвал исполнять школьных охранников и учителей выполнять свои обязанности без «маниакального упорства».