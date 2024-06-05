Глава СПЧ назвал досмотры на ЕГЭ варварскими

Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что действия лиц, проверяющих выпускников перед ЕГЭ в некоторых регионах, варварскими и недопустимыми. По его словам, досмотр работает в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах, но без скандалов. При этом в школах выказывается крайняя степень недоверия к детям.

Фадеев призвал исполнять школьных охранников и учителей выполнять свои обязанности без «маниакального упорства».

В Воронеже уволилась директор школы, выпускница которой жаловалась на досмотр перед ЕГЭ

«Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения»,— цитирует Фалдеева Telegram-канал СПЧ.

Ранее сообщалось, что проверяющие школы №11 Воронежа из-за срабатывания металлодетектора просили школьниц снять нижнее белье. Об аналогичном случае сообщалось в Чувашии. Родители учеников школ Липецка сообщали, что во время сдачи экзаменов в учебных заведениях сняли двери в туалетах.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЕГЭВалерий ФадеевСПЧ

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