В Гидрометцентре прогнозируют заморозки 1 августа в Магаданской области
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал первые в РФ заморозки в начале августа в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вильфанда, в регионе температура опуститься до -1 градуса.
Ранее синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.
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