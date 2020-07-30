В Гидрометцентре прогнозируют заморозки 1 августа в Магаданской области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал первые в РФ заморозки в начале августа в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вильфанда, в регионе температура опуститься до -1 градуса.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.

