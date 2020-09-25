В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло почти по всей России

Температура выше нормы наблюдается почти по всей территории РФ и сохранится на ближайшие пять дней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, аномалия доходит до 10 градусов на севере страны и до 5 градусов в европейской части. Он уточнил, что в Москве и области необычно теплая погода продержится до октября.

Согласно прогнозу Вильфанда, в ближайшие дни прохладна погода будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящие выходные дни - 26 и 27 сентября - могут начаться магнитные бури.

