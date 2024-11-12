В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского

В Госдуму внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом, детей предлагается тестировать на знание русского языка и не допускать к обучению при провале теста. Также депутаты предложили проверять законность пребывания детей мигрантов и их семьи при поступлении в школу.

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Необходимо ввести общие правила в части знания русского языка для приезжающих в Россию трудиться, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

По его словам, следует «определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей» - при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, социальных и культурных норм поведения.

Глава государства также указал на необходимость выработать «единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих», которые не владеют русским языком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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