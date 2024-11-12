В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского
В Госдуму внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом, детей предлагается тестировать на знание русского языка и не допускать к обучению при провале теста. Также депутаты предложили проверять законность пребывания детей мигрантов и их семьи при поступлении в школу.
Необходимо ввести общие правила в части знания русского языка для приезжающих в Россию трудиться, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
По его словам, следует «определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей» - при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, социальных и культурных норм поведения.
Глава государства также указал на необходимость выработать «единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих», которые не владеют русским языком, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Минсельхоз РФ признал снижение урожая разных культур от 2 до 15%
- СМИ: Комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа
- Клава Кока, Хабиб и Крид: Названы любимые артисты детей и подростков
- Полиция Италии конфисковала 2 тыс. подделок Пикассо и Шагала
- В России от гриппа привились более 67 млн человек
- Верховный суд не стал исключать Слепакова из списка иноагентов
- Курс биткоина вырос до рекордных $89,8 тысячи
- В Совбезе Абхазии заявили об ухудшающейся ситуации
- «Осеннее обострение!»: Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России
- Сертификаты на маткапитал в 2024 году получили 534 тысячи семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru