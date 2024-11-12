В ГД внесут проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского

Необходимо ввести общие правила в части знания русского языка для приезжающих в Россию трудиться, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

По его словам, следует «определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей» - при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований, социальных и культурных норм поведения.

Глава государства также указал на необходимость выработать «единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих», которые не владеют русским языком, передает «Радиоточка НСН».

