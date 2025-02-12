Экономист допустил подорожание такси в России на 7-19% в 2025 году

Услуги такси в 2025 году могут подорожать в России на 7-19%, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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«Во-первых, такая вариативность будет связана с соотношением спроса и предложения в конкретном населенном пункте. Во-вторых, с текущей ценой на такси и ее изменением в 2024 году», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru»

Помимо прочего стоимость поездок будет варьироваться в зависимости от погодных условий. Экономист также добавил, что цены на такси могут показать и больший рост в случае подорожания запчастей, автомобилей и бензина.

Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 цена поездки на такси выросла в России в среднем на 13,8%, в Москве — на 25,2%, в Московской области — на 18,6%,такие данные приводят в Общественном совете по развитию такси. Среди причин называют рост цен на аренду автомобилей и увеличение зарплат водителей из-за их нехватки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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