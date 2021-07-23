В Евросоюзе одобрили использование вакцины Moderna для подростков
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет, сообщается на сайте EMA.
Использование вакцины не будет ничем отличаться по сравнению с другими возрастными категориями. Данный препарат вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели.
Moderna стала второй вакциной, разрешенной для подростков. Ранее EMA одобрило для вакцинации подростков препарат Pfizer/BioNTech.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вакцинацию подростков в России можно начать до официального завершения клинических испытаний.
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