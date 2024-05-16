МВД объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии
16 мая 202407:15
Бывшего главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсала и экс-начальника полиции республики Эльмара Вахера объявили в розыск, следует из базы МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточках эстонских граждан.
По каким статьям разыскивают Рейнсала и Вахера, не уточняется, пишет Ura.ru.
МВД РФ в феврале объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, напоминает телеканал «360». Позже в розыск был объявлен министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru