МВД объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии

Бывшего главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсала и экс-начальника полиции республики Эльмара Вахера объявили в розыск, следует из базы МВД России.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточках эстонских граждан.

По каким статьям разыскивают Рейнсала и Вахера, не уточняется, пишет Ura.ru.

МВД РФ в феврале объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, напоминает телеканал «360». Позже в розыск был объявлен министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

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ФОТО: РИА Новости
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