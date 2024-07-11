В Екатеринбурге поставят памятник погибшему на СВО военкору Журавлеву
Памятник погибшему военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву установят в Екатеринбурге. Об этом сообщил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
«Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлеву поставят памятник в Екатеринбурге», — отмечается в сообщении.
Журавлев погиб в июле прошлого года после украинского обстрела в Запорожской области. Журналиста похоронили в его родном Екатеринбурге и посмертно наградили ведомственной медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и орденом Мужества, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вернувшиеся из зоны СВО бойцы будут проходить расширенную диспансеризацию
- Попова: В России заразились ботулизмом 417 человек
- В ДТП с автобусом в Удмуртии пострадали 27 человек
- ОКР выплатил не допущенным на Олимпиаду спортсменам свыше 200 млн рублей
- Автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе
- В Екатеринбурге поставят памятник погибшему на СВО военкору Журавлеву
- В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит
- Спевшая «Матушка-земля» Куртукова назвала нонсенсом успех SHAMAN
- Премьера оперы Леонкавалло «Паяцы» пройдет в Большом театре
- СВР рассекретила данные о поисках США альтернативы Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru