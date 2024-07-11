В Екатеринбурге поставят памятник погибшему на СВО военкору Журавлеву

Памятник погибшему военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву установят в Екатеринбурге. Об этом сообщил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

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«Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлеву поставят памятник в Екатеринбурге», — отмечается в сообщении.

Журавлев погиб в июле прошлого года после украинского обстрела в Запорожской области. Журналиста похоронили в его родном Екатеринбурге и посмертно наградили ведомственной медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и орденом Мужества, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЖурналистыЗахар ПрилепинЕкатеринбург

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