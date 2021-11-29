В Египте рассказали, как изменится внешность людей и животных из-за глобального потепления

Из-за глобального потепления у людей потемнеет цвет волос, глаз и кожи, а животные начнут быстрее адаптироваться к климатическим изменениям. Об этом сообщает египетское издание Sasapost со ссылкой на исследование ученых.

Так, биолог Сара Райдинг рассказала, что длина клюва у некоторых видов австралийских попугаев за последние несколько столетий увеличилась на 10%. В Европе также были выявлены изменения в пропорциях тела масковых бурозубок и мышей – они стали больше.

При этом ученые считают, что из-за глобального потепления в организме человека увеличится количество меланина. По их словам, это приведет к тому, что все люди на Земле станут темнее.