В Египте рассказали, как изменится внешность людей и животных из-за глобального потепления

Из-за глобального потепления у людей потемнеет цвет волос, глаз и кожи, а животные начнут быстрее адаптироваться к климатическим изменениям. Об этом сообщает египетское издание Sasapost со ссылкой на исследование ученых.

Так, биолог Сара Райдинг рассказала, что длина клюва у некоторых видов австралийских попугаев за последние несколько столетий увеличилась на 10%. В Европе также были выявлены изменения в пропорциях тела масковых бурозубок и мышей – они стали больше.

При этом ученые считают, что из-за глобального потепления в организме человека увеличится количество меланина. По их словам, это приведет к тому, что все люди на Земле станут темнее.

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По данным Кембриджского университета, в результате изменения мирового климата уменьшатся размеры мозга и тела человека. При этом исследователи университета отметили, что в связи с изменения у людей возникнут проблемы с речью, памятью, мозговым кровообращением и процессом обучения.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЖивотныеУченыеЕгипетГлобальное Потепление
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