В «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о смертной казни

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана, и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — подчеркнул он.

По словам Васильева, теракт в подмосковном Красногорске чем-то похож на террористический акт в театре на Дубровке в 2002 году.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

