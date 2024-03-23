В «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о смертной казни

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил журналистам, что фракция «проработает» вопрос о возвращении смертной казни в России.

Общая сумма ущерба «Крокусу» может достигать 11,4 млрд рублей

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана, и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — подчеркнул он.

По словам Васильева, теракт в подмосковном Красногорске чем-то похож на террористический акт в театре на Дубровке в 2002 году.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:РоссияДепутатСмертная Казнь

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