В «Единой России» пообещали «проработать» вопрос о смертной казни
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил журналистам, что фракция «проработает» вопрос о возвращении смертной казни в России.
«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана, и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — подчеркнул он.
По словам Васильева, теракт в подмосковном Красногорске чем-то похож на террористический акт в театре на Дубровке в 2002 году.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru