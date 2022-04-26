В двух районах Краснодарского края сняли желтый уровень террористической опасности

В Краснодарском крае объявили о снятии желтого уровня террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Желтый» уровень террористической опасности вводится на севере Крыма

Оба района граничат по акватории Азовского моря с Украиной. Решение об этом принято антитеррористической комиссией региона.

Режим был установлен 11 апреля.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский Край
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