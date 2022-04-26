В двух районах Краснодарского края сняли желтый уровень террористической опасности
26 апреля 202221:14
В Краснодарском крае объявили о снятии желтого уровня террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах региона. Об этом сообщает ТАСС.
Оба района граничат по акватории Азовского моря с Украиной. Решение об этом принято антитеррористической комиссией региона.
Режим был установлен 11 апреля.
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26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru