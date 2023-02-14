«Связной» подаст на банкротство

Крупнейший сотовый ритейлер «Связной» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, говорится в сообщении ритейлера на "Федресурсе".

Сумма задолженности перед кредиторами не сообщается. Среди кредиторов «Связного» указаны Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ Факторинг», «Вымпелком». Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца.

«Безумная идея!»: В Госдуме не поддержали предложение об изъятии дач за долги

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с НСН назвал безумным предложение риэлторских компаний изымать дачи за долги в случае, если владелец не платит целевые и членские взносы более трех лет.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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