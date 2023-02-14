«Связной» подаст на банкротство

Крупнейший сотовый ритейлер «Связной» планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, говорится в сообщении ритейлера на "Федресурсе".

Сумма задолженности перед кредиторами не сообщается. Среди кредиторов «Связного» указаны Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ Факторинг», «Вымпелком». Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца.