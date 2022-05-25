В ДНР заработали 80 школ по образовательным стандартам РФ
Восемьдесят школ на территориях Донецкой народной республики возобновили работу, преподавание осуществляется по образовательным стандартам России на русском языке. Об этом рассказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
«Количество этих учреждений постоянно увеличивается», - приводит ТАСС слова Кушакова.
Министр также отметил, что ДНР испытывает проблемы с обеспечением учебниками. При этом он подчеркнул, в Донецке на сегодняшний день ждут новых поставок российских учебников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что министерство образования выстраивает образовательный процесс в республике. По его словам, по каждому направлению проводятся консультации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- В Молдавии инициировали процедуру увеличения тарифов на газ
- В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки
- В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах
- Представителей России не пригласят на церемонию памяти жертв в Хиросиме
- СМИ сообщили о предотвращении покушения на Джорджа Буша-младшего
- СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
- Китай провел учения у берегов Тайваня для «предостережения США»
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня
- Опрос: Каждый восьмой россиянин за последние три месяца стал больше курить
- СМИ: Nike покинет российский рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru