В ДНР заработали 80 школ по образовательным стандартам РФ

«Количество этих учреждений постоянно увеличивается», - приводит ТАСС слова Кушакова.

Министр также отметил, что ДНР испытывает проблемы с обеспечением учебниками. При этом он подчеркнул, в Донецке на сегодняшний день ждут новых поставок российских учебников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что министерство образования выстраивает образовательный процесс в республике. По его словам, по каждому направлению проводятся консультации.

