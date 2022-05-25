В ДНР заработали 80 школ по образовательным стандартам РФ

Восемьдесят школ на территориях Донецкой народной республики возобновили работу, преподавание осуществляется по образовательным стандартам России на русском языке. Об этом рассказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

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«Количество этих учреждений постоянно увеличивается», - приводит ТАСС слова Кушакова.

Министр также отметил, что ДНР испытывает проблемы с обеспечением учебниками. При этом он подчеркнул, в Донецке на сегодняшний день ждут новых поставок российских учебников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что министерство образования выстраивает образовательный процесс в республике. По его словам, по каждому направлению проводятся консультации.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ШколыДНР
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