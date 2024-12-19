В детском саду Дагестана детям показали прямую линию Путина
Воспитанникам детского сада «Сказка», который находится в Бабаюртовском районе Дагестана, по инициативе воспитателей показали «Прямую линию» президента РФ Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявила директор учреждения Роза Байболатова.
По её словам, сотрудники детского сада хотели показать детям, как российский лидер отвечает на вопросы журналистов и жителей страны.
Она отметила, что «Прямую линию» смотрели только воспитанники старшей группы, при этом им показали лишь часть трансляции.
«Дети заинтересовались. После просмотра задавали интересующие их вопросы», — заключила Байболатова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большую часть вопросов на прямую линию с президентом направили женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru