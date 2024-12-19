В детском саду Дагестана детям показали прямую линию Путина

По её словам, сотрудники детского сада хотели показать детям, как российский лидер отвечает на вопросы журналистов и жителей страны.

Она отметила, что «Прямую линию» смотрели только воспитанники старшей группы, при этом им показали лишь часть трансляции.

«Дети заинтересовались. После просмотра задавали интересующие их вопросы», — заключила Байболатова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большую часть вопросов на прямую линию с президентом направили женщины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

