В даркнете торгуют базой данных российских автовладельцев

Базу данных российских автовладельцев предлагают приобрести на одном из форумов в даркнете. Об этом пишут «Ведомости», подчеркивая, что сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в этом реестре, подтвердил их подлинность.

Отмечается, что в базе содержится 129 миллионов лидов, полученных из реестра ГИБДД. В основном это информация о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации.

За дополнительную плату продавцы предлагают предоставить персональные данные автовладельцев. К примеру, ФИО, адрес, дату рождения, номер паспорта. Кроме того, на продажу выставлены ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто.

Добавим, полная версия базы со всеми данными стоит 0,3 биткойна или более 205 тысяч рублей.