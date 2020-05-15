В даркнете торгуют базой данных российских автовладельцев
Базу данных российских автовладельцев предлагают приобрести на одном из форумов в даркнете. Об этом пишут «Ведомости», подчеркивая, что сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в этом реестре, подтвердил их подлинность.
Отмечается, что в базе содержится 129 миллионов лидов, полученных из реестра ГИБДД. В основном это информация о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации.
За дополнительную плату продавцы предлагают предоставить персональные данные автовладельцев. К примеру, ФИО, адрес, дату рождения, номер паспорта. Кроме того, на продажу выставлены ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто.
Добавим, полная версия базы со всеми данными стоит 0,3 биткойна или более 205 тысяч рублей.
Ранее НСН сообщала, что данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, появились в продаже в Сети. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что соответствующей информацией поделился Тelegram-канале In4security.
Так, в базе, которую можно приобрести за 70 тысяч рублей, содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Газета.ру.
В СДЭК, в свою очередь, подчеркивают, что утечки данных из компании не было. Она и она могла произойти из-за постороннего ресурса, например, государственного агрегатора, отмечает телеканал 360.
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