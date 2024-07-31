В Дагестане задержаои владелец квест-парка, где при пожаре погибли две девушки

В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.

Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщило, что владелец квест-клуба был допрошен как подозреваемый. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения, возможным вариантом которой может стать заключение под стражу.

В Махачкале арестовали второго аниматора квест-парка, где погибли две девушки

На прошлой неделе были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения. Следствие ходатайствовало об их аресте, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 22 июля в Махачкале в квест-комнате произошел пожар, в результате которого погибла одна девушка, а вторая скончалась от ожогов в Республиканской клинической больнице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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