В Дагестане задержаои владелец квест-парка, где при пожаре погибли две девушки
В Дагестане задержан Гусейн Ибрагимов, владелец квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.
Ранее региональное следственное управление Следственного комитета РФ сообщило, что владелец квест-клуба был допрошен как подозреваемый. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения, возможным вариантом которой может стать заключение под стражу.
На прошлой неделе были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения. Следствие ходатайствовало об их аресте, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ночь на 22 июля в Махачкале в квест-комнате произошел пожар, в результате которого погибла одна девушка, а вторая скончалась от ожогов в Республиканской клинической больнице, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru