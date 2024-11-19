В Дагестане задержали чиновника за незаконное разрешение на стройку у водопада
В Дагестане задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство в охраняемой природной зоне. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.
По версии следствия, чиновник в 2022 году незаконно утвердил градостроительный план и выдал разрешение на строительство трехэтажной гостиницы в селе Ханаг. Объект был возведен его знакомым в границах памятника природы «Ханагский водопад», который находится под охраной государства.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.
Следствие продолжает изучать обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали чиновника за незаконное разрешение на стройку у водопада
- РКН ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только после решения суда
- Около 70 домов в Смоленске остались без тепла из-за коммунальной аварии
- Боррель: Столкновения войск России и Европы на Украине не предвидится
- Суд продлил срок ареста фигурантам «Крокуса» на три месяца
- Минобороны заявило о перехвате 11 дронов над Брянской областью
- Зеленский подтвердил, что Украине дали разрешение на дальнобойные удары по РФ
- Завершено расследование дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова
- ВС Швеции зафиксировали движение судов в районе обрыва кабелей в Балтийском море
- Новые ограничения для мигрантов ввели на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru