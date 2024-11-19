В Дагестане задержали чиновника за незаконное разрешение на стройку у водопада

В Дагестане задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство в охраняемой природной зоне. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По версии следствия, чиновник в 2022 году незаконно утвердил градостроительный план и выдал разрешение на строительство трехэтажной гостиницы в селе Ханаг. Объект был возведен его знакомым в границах памятника природы «Ханагский водопад», который находится под охраной государства.

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В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

Следствие продолжает изучать обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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