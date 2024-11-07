В Дагестане задержали спортивного комментатора Рабаданова

Известного блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова задержали в Дагестане. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев.

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов», — написал он в Telegram.

Как отметил Хадулаев, Рабаданова поместили в изолятор временного содержания в Махачкале. По словам общественника, задержание может быть связано с планами блогера выезжать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за судебными процессами о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года.

По данным СМИ, в доме Рабаданова проводят обыски, блогера могут обвинить в незаконном обороте оружия.

Правоохранительные органы пока не предоставили информации о произошедшем.

Ранее стало известно о задержании бывшего руководителя Главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу Олега Колесникова, напоминает RT.

