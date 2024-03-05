Физрук в Петербурге выбил зубы младшекласснику
Преподаватель физкультуры в Санкт-Петербурге выбил ученику одного из младших классов зубы. Как сообщает издание 78.ru, произошло это случайно во время перемены.
Случилось это в среднем учебном заведении Красносельского района Северной столицы. В перерыве между занятиями мальчик спрятался сбоку от дверного проёма, чтобы напугать одноклассника. Однако в проёме появился учитель, на которого школьник неожиданно выпрыгнул из-за угла.
Преподаватель инстинктивно выставил руку вперёд и попал ученику в лицо. Мужчина сделал ребенку замечание и проследовал дальше. В травмпункте оказалось, что у мальчика выбиты два зуба. Учителю администрация школы объявила выговор.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», родители пострадавшего написали заявление в полицию. Проводится проверка.
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