В Челябинске осудили экс-участника «Дома-2» Джавадова
Центральный районный суд Челябинска бывшего участника телепроекта «Дом-2» и блогера Альфреда Джавадова виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает Ura.ru.
По версии следствия, в 2022 году Джавадов в ходе конфликта в ресторане «Гриль-Хаус» выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо директора заведения.
Кроме того, мужчина обманом выманил у руководства одной из точек сети «Сабвей» 30 тысяч рублей. Обвинения в мошенничестве были сняты после того, как блогер возместил ущерб и принёс извинения.
«Назначить Джавадову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
Ранее Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому. Устроившего пьяный дебош в кафе актёра признали виновным в мелком хулиганстве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru