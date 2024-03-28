В Челябинске осудили экс-участника «Дома-2» Джавадова

По версии следствия, в 2022 году Джавадов в ходе конфликта в ресторане «Гриль-Хаус» выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо директора заведения.

Кроме того, мужчина обманом выманил у руководства одной из точек сети «Сабвей» 30 тысяч рублей. Обвинения в мошенничестве были сняты после того, как блогер возместил ущерб и принёс извинения.

«Назначить Джавадову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

Ранее Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому. Устроившего пьяный дебош в кафе актёра признали виновным в мелком хулиганстве, сообщает RT.

