В Чечне воссоединили почти 2,7 тысячи разведенных пар
В Чечне с 2017 года было проведено 22 720 примирительных мероприятий, в результате которых 2689 разведенных пар вновь объединились, сообщает «Грозный информ».
Эти инициативы, направленные на гармонизацию брачно-семейных отношений, были предложены главой региона Рамзаном Кадыровым и реализованы с участием межведомственных рабочих групп, включающих представителей власти, правоохранительных органов, ЗАГС, духовенства и старейшин.
Работа группы направлена на агитацию разводящихся супругов к примирению. Однако, около половины разведенных пар отказались от примирения, оставив 5869 детей, большинство из которых (3955) остались жить с отцом. В воссоединившихся семьях воспитываются 5024 ребенка.
Мероприятия проводятся с учетом религиозных норм и национальных традиций в целях защиты института семьи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мусоровоз насмерть сбил женщину в Павловском Посаде в Подмосковье
- Ливан обвинил Израиль в нарушении условий перемирия с «Хезболлой»
- В Госдуму направлен законопроект о пенсиях для инвалидов-участников СВО
- Россиянам рассказали, как сэкономить на подарках к Новому году
- Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
- В Чечне воссоединили почти 2,7 тысячи разведенных пар
- Российский экспортный центр планирует расширить поддержку ИТ-экспорта
- Украина обсудила с США снижение возраста мобилизации
- Фарахова: Для демографического роста в России нужно иметь не менее трех детей
- УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru