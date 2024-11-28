В Чечне воссоединили почти 2,7 тысячи разведенных пар

В Чечне с 2017 года было проведено 22 720 примирительных мероприятий, в результате которых 2689 разведенных пар вновь объединились, сообщает «Грозный информ».

Эти инициативы, направленные на гармонизацию брачно-семейных отношений, были предложены главой региона Рамзаном Кадыровым и реализованы с участием межведомственных рабочих групп, включающих представителей власти, правоохранительных органов, ЗАГС, духовенства и старейшин.

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Работа группы направлена на агитацию разводящихся супругов к примирению. Однако, около половины разведенных пар отказались от примирения, оставив 5869 детей, большинство из которых (3955) остались жить с отцом. В воссоединившихся семьях воспитываются 5024 ребенка.

Мероприятия проводятся с учетом религиозных норм и национальных традиций в целях защиты института семьи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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