В Чечне воссоединили почти 2,7 тысячи разведенных пар

В Чечне с 2017 года было проведено 22 720 примирительных мероприятий, в результате которых 2689 разведенных пар вновь объединились, сообщает «Грозный информ».

Эти инициативы, направленные на гармонизацию брачно-семейных отношений, были предложены главой региона Рамзаном Кадыровым и реализованы с участием межведомственных рабочих групп, включающих представителей власти, правоохранительных органов, ЗАГС, духовенства и старейшин.