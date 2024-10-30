ДУМ Чечни опроверг информацию о разрешении на брак в 14 лет

Духовное управление мусульман Чечни опровергло слухи о том, что в республике разрешено выдавать девушек замуж с 14 лет.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале ДУМ, говорится, что эта информация не соответствует действительности.

В Чечне отговорили от развода 2,5 тысячи пар

Организация призвала население не распространять ложные новости и не доверять сообщениям из недостоверных источников.

Ранее в Чечне по инициативе Рамзана Кадырова была организована активная борьба с похищениями невест, которые осуществлялись с целью женитьбы. В течение одного-двух лет это явление, долгое время считавшееся традиционным обычаем, стало значительно реже встречаться в обществе. В отношении нарушителей введенных норм применялись как законные меры, так и штрафы, установленные имамами мечетей, которые составили один миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МусульманеБракЧечня

Горячие новости

Все новости

партнеры