ДУМ Чечни опроверг информацию о разрешении на брак в 14 лет
Духовное управление мусульман Чечни опровергло слухи о том, что в республике разрешено выдавать девушек замуж с 14 лет.
В сообщении, размещенном в Telegram-канале ДУМ, говорится, что эта информация не соответствует действительности.
Организация призвала население не распространять ложные новости и не доверять сообщениям из недостоверных источников.
Ранее в Чечне по инициативе Рамзана Кадырова была организована активная борьба с похищениями невест, которые осуществлялись с целью женитьбы. В течение одного-двух лет это явление, долгое время считавшееся традиционным обычаем, стало значительно реже встречаться в обществе. В отношении нарушителей введенных норм применялись как законные меры, так и штрафы, установленные имамами мечетей, которые составили один миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru