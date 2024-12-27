В Чечне объявили 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким... объявить траур на территории Чеченской республики 28 декабря 2024 года», - говорится в документе.

Самолёт «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ Актау в Казахстане. Погибли 38 человек.

Авиаперевозчик заявил, что «предварительные результаты расследования крушения говорят, что причиной стали внешние физические и технические помехи», сообщает RT.

