«Азербайджанские авиалинии» приостановят рейсы в 10 городов России

Уточняется, что ограничение начнёт действовать 28 декабря 2024 года. Авиакомпания отменит рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее были приостановлены полёты в Грозный и Махачкалу.

«Данное решение принято на основании предварительных результатов расследования крушения самолёта Embraer 190 из-за внешних физических и технических помех, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ограничение будет действовать до завершения окончательного расследования.

Ранее израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву из-за крушения в Актау летевшего в Грозный самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает RT.

