«Азербайджанские авиалинии» приостановят рейсы в 10 городов России
«Азербайджанские авиалинии» объявили о приостановке выполнения рейсов в 10 городов России. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Уточняется, что ограничение начнёт действовать 28 декабря 2024 года. Авиакомпания отменит рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее были приостановлены полёты в Грозный и Махачкалу.
«Данное решение принято на основании предварительных результатов расследования крушения самолёта Embraer 190 из-за внешних физических и технических помех, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов», - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что ограничение будет действовать до завершения окончательного расследования.
Ранее израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву из-за крушения в Актау летевшего в Грозный самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает RT.
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