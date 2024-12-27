«Азербайджанские авиалинии» приостановят рейсы в 10 городов России

«Азербайджанские авиалинии» объявили о приостановке выполнения рейсов в 10 городов России. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Уточняется, что ограничение начнёт действовать 28 декабря 2024 года. Авиакомпания отменит рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Ранее были приостановлены полёты в Грозный и Махачкалу.

«Данное решение принято на основании предварительных результатов расследования крушения самолёта Embraer 190 из-за внешних физических и технических помех, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что ограничение будет действовать до завершения окончательного расследования.

Ранее израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы в Москву из-за крушения в Актау летевшего в Грозный самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает RT.

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