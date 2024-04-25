СМИ: экс-главу управления информации МВД обманули мошенники

Мошенники обманули бывшего главу управления информации МВД Олега Аксёнова пока он лежал в больнице Германии, сообщает телеграм-канал Baza.

Уточняется, что весной 2024 года Аксёнов проходил лечение в больнице Германии. Мошенники позвонили мужчине и попросили установить специальную программу для улучшения качества связи. После того, как Аксёнов перешел по ссылке и установил программу, с его счета списались 600 тысяч рублей, заявляет источник.

Отставной генерал Олег Аксёнов в 2013 году был приговорен Пресненским районным судом Москвы к двум годам колонии общего режима за мошенничество. В деле также был второй фигурант – совладелец информагентства «Русьинформсервис» Алексей Трушин, который тоже получил два года колонии. В последнее время экс-генерал имел проблемы со здоровьем и проходил лечение заграницей, говорится в публикации

О мошенничестве стало известно благодаря дочке Аксёнова.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи телеграм-аккаунтов россиян. По информации экспертов, для этого они используют веб-сайты с картинками, уточняет НСН.

