СМИ: экс-главу управления информации МВД обманули мошенники
Мошенники обманули бывшего главу управления информации МВД Олега Аксёнова пока он лежал в больнице Германии, сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что весной 2024 года Аксёнов проходил лечение в больнице Германии. Мошенники позвонили мужчине и попросили установить специальную программу для улучшения качества связи. После того, как Аксёнов перешел по ссылке и установил программу, с его счета списались 600 тысяч рублей, заявляет источник.
Отставной генерал Олег Аксёнов в 2013 году был приговорен Пресненским районным судом Москвы к двум годам колонии общего режима за мошенничество. В деле также был второй фигурант – совладелец информагентства «Русьинформсервис» Алексей Трушин, который тоже получил два года колонии. В последнее время экс-генерал имел проблемы со здоровьем и проходил лечение заграницей, говорится в публикации
О мошенничестве стало известно благодаря дочке Аксёнова.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи телеграм-аккаунтов россиян. По информации экспертов, для этого они используют веб-сайты с картинками, уточняет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru