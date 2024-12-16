Сбившая на Porschе насмерть ребенка женщина признала вину

Водитель Porsche, которая в нетрезвом виде насмерть сбила ребенка в новой Москве, признала вину в полном объеме, сообщили в столичном главк СК России.

Мусоровоз насмерть сбил женщину в Павловском Посаде в Подмосковье

Следствие в понедельник будет просить суд об аресте обвиняемой.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в пятницу. В результате ДТП 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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