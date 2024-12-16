Сбившая на Porschе насмерть ребенка женщина признала вину
16 декабря 202409:19
Водитель Porsche, которая в нетрезвом виде насмерть сбила ребенка в новой Москве, признала вину в полном объеме, сообщили в столичном главк СК России.
Следствие в понедельник будет просить суд об аресте обвиняемой.
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в пятницу. В результате ДТП 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров в России
- Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru