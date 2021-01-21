В Буйнакске ограничили работу детсадов и школ из-за массового отравления

Власти Буйнакска запретили работу школ и детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мэрии.

Ограничения введены до 24 января. Ученики переведены на дистанционное обучение.

В настоящее время известно об отравлении 303 человек, из которых 239 - дети.

Роспотребнадзор обнаружил дизентерию в пробах воды из Буйнакска

Люди стали поступать в больницы с признаками пищевого отравления после 9 января. Позднее специалисты обнаружили возбудителя дизентерии в водопроводной воде.

Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Дагестан.

В ведомстве отметили, что Шарипов, руководивший предприятием с 8 октября 2020 года, выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакск, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшее их заболевание острой кишечной инфекцией.

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ФОТО: flickr.com/ Денис Власов
ТЕГИ:ДетиОтравления
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