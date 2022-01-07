В Белоруссии вакцинацию против COVID-19 внесли в перечень прививок для подростков
В Белоруссии вакцинация против коронавируса внесена в перечень профилактических прививок для подростков в возрасте от 12 до 17 по эпидемиологическим показаниям. Постановление министерства здравоохранения опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.
Прививки от COVID-19 подросткам начали ставить в Белоруссии с 27 декабря. Для вакцины используют китайский препарат Verо Cell.
В белорусском Минздраве подчеркнули, что поставить прививку можно только с согласия родителей. По сообщению ведомства, вакцинацию можно пройти только по истечении полугода после перенесенного коронавируса.
В Белоруссии вакцинация взрослых от коронавируса началась в декабре 2020 года. С 1 октября в республике разрешили прививаться российским препаратом «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Умер первый темнокожий актер, получивший «Оскар»
- Экс-советник Назарбаева посчитал протесты в Казахстане попыткой госпереворота
- Два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме
- Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине
- Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль
- США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе
- Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
- В Белоруссии вакцинацию против COVID-19 внесли в перечень прививок для подростков
- Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы
- В НАТО готовы вести открытый диалог с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru