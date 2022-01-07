В Белоруссии вакцинацию против COVID-19 внесли в перечень прививок для подростков

В Белоруссии вакцинация против коронавируса внесена в перечень профилактических прививок для подростков в возрасте от 12 до 17 по эпидемиологическим показаниям. Постановление министерства здравоохранения опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

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Прививки от COVID-19 подросткам начали ставить в Белоруссии с 27 декабря. Для вакцины используют китайский препарат Verо Cell.

В белорусском Минздраве подчеркнули, что поставить прививку можно только с согласия родителей. По сообщению ведомства, вакцинацию можно пройти только по истечении полугода после перенесенного коронавируса.

В Белоруссии вакцинация взрослых от коронавируса началась в декабре 2020 года. С 1 октября в республике разрешили прививаться российским препаратом «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссия
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