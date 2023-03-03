В Белоруссии нобелевского лауреата Беляцкого приговорили к 10 годам колонии

Суд в Минске приговорил к 10 годам заключения лауреата Нобелевской премии мира, адвоката, председателя белорусского правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее против лидеров «Весны» возбудили уголовное дело по статьям о контрабанде и организации нарушающих общественный порядок действий. По данным следствия, в 2016-2021 годах представители «Весны» обналичили средства, поступившие центру от различных структур и фондов. Белорусские власти оценивают сумму в «не менее €201 тыс. и $53 тыс.». Кроме того, центр «Весна» считают причастным к финансированию в 2020-2021 годах акций, нарушающих общественный порядок.

Беляцкого признали виновным в инкриминируемых преступлениях и дали правозащитнику 10 лет колонии усиленного режима.

Еще три фигуранта дела получили от 7 до 9 лет колонии.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПравозащитникСудБелоруссия
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