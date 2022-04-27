В Белоруссии могут ввести смертную казнь за покушение на совершение терроризма

В среду парламент республики принял в двух чтениях законопроект об изменении Уголовного кодекса Белоруссии. По словам члена комиссии по национальной безопасности Национального собрания Марины Ленчевской, проект предлагает внести в УК изменения, предусматривающие возможность применять исключительную меру наказания, смертную казнь, за покушение на совершение актов терроризма. Как отметила парламентарий, инициатива была подготовлена для сдерживания деструктивных элементов и демонстрации борьбы государства с террористической деятельностью.

Сейчас исключительную меру наказания назначают в Белоруссии за особо тяжкие преступления – убийства двух или более лиц с особой жестокостью.

