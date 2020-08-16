В Башкирии продолжаются протесты против разработки на горе Куштау
Несколько тысяч жителей Башкирии в рамках экологического субботника организовали новую акцию протеста против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК). Об этом сообщает «Интерфакс».
Общественные активисты призывают силовиков продемонстрировать, что они «с народом, а не против народа», сообщает агенство со ссылкой на Telegram-канала «Куш on-line».
Отмечается, что сотрудники Росгвардии обеспечивают общественную безопасность.
«В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шихана Куштау, якобы используют спецсредства. Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Протесты связаны с планируемой разработкой горы Куштау, богатой известняком, а также имеющей сакральное значение для местных жителей. Лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет год назад получила Башкирская содовая компания. Несмотря на протесты жителей глава республики Радий Хабиров заявил о необходимости работ для обеспечения мощностей производства и занятости – жителей Стерлитамака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru