В Башкирии продолжаются протесты против разработки на горе Куштау

Несколько тысяч жителей Башкирии в рамках экологического субботника организовали новую акцию протеста против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК). Об этом сообщает «Интерфакс».

Общественные активисты призывают силовиков продемонстрировать, что они «с народом, а не против народа», сообщает агенство со ссылкой на Telegram-канала «Куш on-line».