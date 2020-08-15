Адвокат: Задержаны 22 активиста на горе Куштау

Адвокат Эмиль Галимов сообщил о задержании сотрудниками ОМОНа более 20 экозащитников горы Куштау в Башкирии. Об этом сообщают «Известия».

«Активисты были задержаны сотрудниками ОМОНа. Их завели в автобус, активисты были испачканы, их грубо задержали. Сейчас их привезли в ОВД города Стерлитамак», — цитирует адвоката РБК.

По словам Галимова, его не допускают к защите 22 задержанных.

Отмечается, что МВД республики воздерживается от комментариев.

Причиной задержания стало сопротивление общественных активистов силовикам, которые утром 15 августа разогнали лагерь общественников. Активисты протестуют против разработки горы Куштау, богатой известняком, а также имеющей сакральное значение для местных жителей, отмечает АиФ.

Лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет год назад получила Башкирская содовая компания. Несмотря на протесты жителей глава республики Радий Хабиров заявил о необходимости работ для обеспечения мощностей производства и занятости – жителей Стерлитамака.

