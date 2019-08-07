В ассоциации таксистов рассказали, что судимым за особо тяжкие преступления «не по понятиям» зарабатывать извозом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Государственной Думы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям.

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская рассказала, что у нее есть вопросы к новым требованиям.

«В этом законопроекте существуют требования к водителю, которые вызывают у меня вопросы. Например, быть не судимым ранее за особо тяжкие преступления. Во-первых, почему только особо тяжкие, как это проверять? На основе какой статистике определили, что именно лица, которые были причастны к особо тяжким преступлениям, виновны, например, в тех резонансных ДТП? Мы, наверное, видели людей, которые недосыпали, уставали, работали на нескольких работах. В соцсетях интересно заметили, что лицам, которые были привлечены за особо тяжкие преступления, не по понятиям работать в такси. Это не та целевая аудитория, можно сказать. Нужно провести статистику - какие именно лица были виновны в этих ДТП? Мы в последнее время наблюдали огромное количество ДТП со смертельным исходом, с серьезными травмами. Исходя из этого, нужно принимать решения, какие должны быть ограничения», - добавила она.

Ранее в ходе пресс-конференции член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству объяснил, что нелегальным таксистом в России быть выгоднее, чем легальным.

