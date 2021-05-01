В апреле Путин продолжает возглавлять рейтинг медийных персон

В апреле первого космонавта Юрия Гагарина СМИ упоминали 60 833 раза – в связи с юбилеем первого полета человека в космос 12 апреля.

Из первой десятки медийных персон в России выбыли экс-президент США Дональд Трамп и госсекретарь Энтони Блинкен.

Рейтинг создается на основе числа упоминаний личности за указанный период в российских СМИ, которые агрегирует система СКАН по мониторингу и анализу текстовой информации. Ежедневно она обрабатывает около 300 тысяч текстовых документов из 52 тысяч источников, сообщает «Интерфакс».

