В апреле Путин продолжает возглавлять рейтинг медийных персон
Президента России Владимира Путина отечественные СМИ упоминают чаще других медийных персон. В публикациях политической и финансово-экономической направленности содержится 393 725 ссылок на российского лидера.
На второй позиции в тройке наиболее медийных персон находится президент США Джо Байден. Его результат - 139 742 ссылок в СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский получил 94 010 ссылки в прессе и третье место в СМИ.
В апреле первого космонавта Юрия Гагарина СМИ упоминали 60 833 раза – в связи с юбилеем первого полета человека в космос 12 апреля.
Из первой десятки медийных персон в России выбыли экс-президент США Дональд Трамп и госсекретарь Энтони Блинкен.
Рейтинг создается на основе числа упоминаний личности за указанный период в российских СМИ, которые агрегирует система СКАН по мониторингу и анализу текстовой информации. Ежедневно она обрабатывает около 300 тысяч текстовых документов из 52 тысяч источников, сообщает «Интерфакс».
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