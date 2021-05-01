В апреле Путин продолжает возглавлять рейтинг медийных персон

Президента России Владимира Путина отечественные СМИ упоминают чаще других медийных персон. В публикациях политической и финансово-экономической направленности содержится 393 725 ссылок на российского лидера.

На второй позиции в тройке наиболее медийных персон находится президент США Джо Байден. Его результат - 139 742 ссылок в СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский получил 94 010 ссылки в прессе и третье место в СМИ.

«Реальные дела, а не инсинуации». Песков объяснил рейтинг Путина

В апреле первого космонавта Юрия Гагарина СМИ упоминали 60 833 раза – в связи с юбилеем первого полета человека в космос 12 апреля.

Из первой десятки медийных персон в России выбыли экс-президент США Дональд Трамп и госсекретарь Энтони Блинкен.

Рейтинг создается на основе числа упоминаний личности за указанный период в российских СМИ, которые агрегирует система СКАН по мониторингу и анализу текстовой информации. Ежедневно она обрабатывает около 300 тысяч текстовых документов из 52 тысяч источников, сообщает «Интерфакс».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРейтингСМИВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры