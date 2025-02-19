В Анапе спасли от интоксикации 30 собак

Волонтеры и зоозащитники спасли от загрязнения мазутом и интоксикации не только птиц и дельфинов, но и 30 бездомных собак в Анапе, заявила волонтер организации по защите животных «Добрый мир» Анастасия Козицына, сообщает РИА Новости.

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По её словам, все животные выжили.

Козицына отметила, что вместе с волонтерами работает ветеринар, который дает рекомендации по оказанию помощи животным.

«Мазут, он такой густой. Его очень тяжело собирать с шерсти. Где-то пришлось состригать прям полностью шерсть», - рассказала волонтер.

Ранее в Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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