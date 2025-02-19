В Анапе спасли от интоксикации 30 собак
Волонтеры и зоозащитники спасли от загрязнения мазутом и интоксикации не только птиц и дельфинов, но и 30 бездомных собак в Анапе, заявила волонтер организации по защите животных «Добрый мир» Анастасия Козицына, сообщает РИА Новости.
По её словам, все животные выжили.
Козицына отметила, что вместе с волонтерами работает ветеринар, который дает рекомендации по оказанию помощи животным.
«Мазут, он такой густой. Его очень тяжело собирать с шерсти. Где-то пришлось состригать прям полностью шерсть», - рассказала волонтер.
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