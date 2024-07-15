В Амурской области предложили платить деньги за сообщения о нетрезвом вождении
Власти Амурской области будут платить по пять тысяч рублей гражданам за сообщения в полицию о пьяных водителях. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Отмечается, что если окажется, что водитель нетрезв за рулем повторно и ему грозит уголовная ответственность, выплата составит семь тысяч рублей.
Однако если на одного и того же водителя пожалуются несколько человек, то деньги получит только один — тот, кто был первым.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает высокие штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru