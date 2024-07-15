В Амурской области предложили платить деньги за сообщения о нетрезвом вождении

Отмечается, что если окажется, что водитель нетрезв за рулем повторно и ему грозит уголовная ответственность, выплата составит семь тысяч рублей.



Однако если на одного и того же водителя пожалуются несколько человек, то деньги получит только один — тот, кто был первым.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает высокие штрафы за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

