В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

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«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сочинский аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

О причинах ЧС не сообщается.

Ранее из-за угрозы атаки беспилотниками в Махачкале приостановил работу аэропорт, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияАэропортСочи

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