В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
11 декабря 202421:34
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сочинский аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
О причинах ЧС не сообщается.
Ранее из-за угрозы атаки беспилотниками в Махачкале приостановил работу аэропорт, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru