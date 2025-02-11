В аэропортах Саратова, Казани и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка) и Казани сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, за этот период на запасной аэродром ушел один пассажирский лайнер, который выполнял рейс в Казань.
Авиадиспетчеры и службы аэропортов, а также экипажи воздушных судов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавляется в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре самолета, передает «Радиоточка НСН».
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