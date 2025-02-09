Росавиация: В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли ограничения

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что авиагавань возобновила свою работу в штатном режиме в 08:15 часов утра по московскому времени. Прием и выпуск самолетов были ограничены с 06:55 часов утра. Сообщалось, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов. При этом, по данным Росавиации, во время действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург.