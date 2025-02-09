Росавиация: В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли ограничения

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что авиагавань возобновила свою работу в штатном режиме в 08:15 часов утра по московскому времени. Прием и выпуск самолетов были ограничены с 06:55 часов утра. Сообщалось, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов. При этом, по данным Росавиации, во время действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург.

Аэропорт Пулково эвакуировали из-за технической неисправности

Также 08:46 часов утра Росавиация сняла аналогичные ограничения в нижегородском аэропорту Стригино, прием и выпуск самолетов в котором были ограничены с 04:40 часов.

Накануне 8 февраля в Пулково из-за аномального атмосферного давления отменили десятки рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 9 февраля над территорией России были сбиты свыше 30 дронов ВСУ, в том числе один над Ленинградской областью, писал RT.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
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